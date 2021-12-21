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Украинский биатлонист сдал положительный тест на допинг

Игорь Яслик
Игорь Яслик
21.12.2021
19:49
Новость
Другие
Биатлон

Украинский биатлонист Руслан Бригадир временно отстранен от участия в соревнованиях.

Исследование показало, что 27 марта нынешнего года 24-летний спортсмен сдал положительный тест на допинг, сообщает ресурс «Биатлон Украины». Бригадира отстранили 20 декабря. В ближайшее время ВАДА выяснит все обстоятельства и вынесет решение по украинцу. Бригадиру запрещено в это время не только участвовать в соревнованиях, но и проводить тренировки с командой.

Ранее стало известно, что Федерация биатлона Украины готова продлить до Олимпиады-2026 контракт с нынешним главным тренером мужской сборной Юраем Санитрой, который занимает эту должность с 2016 года.

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