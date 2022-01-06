Украинский баскетбольный клуб получил техническое поражение

В 1/8 финала Кубка Украины «Харьковские Соколы» обыграли «Химик» (78:64).



«Соколы» в этом матче нарушили лимит на легионеров. Около 10 секунд во второй четверти на площадке у команды Валерия Плеханова находилось 5 иностранных баскетболистов одновременно (Магони, Зечевич, Дэвис, Симмонс и Граф).

По правилам, в каждой игре под эгидой ФБУ на площадке одновременно может быть не более 4-х легионеров.

ФБУ засчитала команде Плеханова техническое поражение. В четвертьфинале турнира сыграет «Химик».

Отметим, что в сезоне-19/20 «Соколы» за аналогичное нарушение получили техническое поражение 0:20 в 1/16 финала с «Политехником» и по сумме двух матчей вылетели из турнира.

В четвертьфинале Кубка Украины сыграют «Прометей», «Будивельник», «Тернополь», «Химик», «Днепр», «Киев-Баскет», «Запорожье».

Еще один участник 1/4 финала определится 8 января в матче «Политехник» – «Кривбасс».

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