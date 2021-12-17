Украинский баскетболист «Сакраменто» отправлен на караинтин

Центровой сборной Украины и «Сакраменто Кингз» Алексей Лэнь вошел в протокол здоровья и безопасности НБА по коронавирусу.

Ранее подозрение по коронавирусу выявили у лидера «Сакраменто» Д'Аарона Фокса.

Как сообщает ESPN, 17 декабря в ковид-протокол был также включен защитник «Лейкерс» Расселл Уэстбрук.

Отметим, что в ночь на субботу, 18 декабря, «Сакраменто» сыграет с «Мемфисом».

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