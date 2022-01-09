Украинские теннисистки узнали соперниц по квалификации Australian Open

Украинские теннисистки начинают выступление в отборочной сетке Открытого чемпионата Австралии.



В первом раунде квалификации представительницы Украины получили следующих соперниц:

Леся Цуренко (WTA 118) в первом круге сыграет с теннисисткой из Индии Анкитой Раина (WTA 202). Девушки ранее не встречались на теннисном корте. Цуренко в 12-й раз подряд стартует на Australian Open (10 раз играла в основной сетке). Лучший результат на этом турнире - третий круг в 2013 году.

Катерина Байндл (WTA 144) стартовый матч проведет против американки Грэйс Мин (WTA 171). В 2017 году украинка одержала победу в их единственном очном поединке в квалификации Уимблдона. Катерина в 6-й раз играет на Открытом чемпионате Австралии. 4 раза она выступала в основной сетке (с 2017 по 2020 года) и пока ей не удавалось преодолеть стартовый раунд.

Дарья Снигур (WTA 153) стала соперницей Вероника Сепеде-Ройг из Парагвая (WTA 194). Ранее теннисистки не встречались. Снигур во второй раз играет на Australian Open. В прошлом году она уступила в первом круге квалификации.

Катерина Бондаренко (WTA 207) сыграет с обладательницей «wild-card» Шарлотта Кемпенарс-Поч из Австралии (WTA 1467). Украинка в 13-й стартует на кортах Мельбурн-парка (9 раз играла в основной сетке). Лучший результат Бондаренко - третий круг (2009, 2016, 2018 года).

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