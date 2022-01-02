Украинские теннисистки получили соперниц на турнире в Мельбурне

В Австралии состоится турнир Melbourne Summer.

В нем примут участие украинские теннисистки. Марта Костюк (№50 в рейтинге WTA), у которой восьмой номер посева на соревновании, в первом раунде в первом матче встретится с одной из победительниц квалификации.

Другая украинка Ангелина Калинина (№52 в рейтинге WTA) на старте сыграет против шестого номера посева датчанки Клары Таусон (№44 в рейтинге WTA).

Также в квалификации турнира сыграют две украинки: Леся Цуренко, посеянная под десятым номером, сыграет с местной обладательницей «уайлд-кард» Тиной Надин Смит, а Дарья Снигур — с 12-й сеяной британкой Гарриет Дарт.

Ранее Элина Свитолина узнала свою соперницу на турнире в Аделаиде.

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