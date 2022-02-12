Украинские теннисистки одержали победы в первом круге квалификации турнира в ОАЭ

Украинки Даяна Ястремская и Марта Костюк продолжат борьбу за выход в основную сетку на турнире в ОАЭ. На старте квалификации Ястремская обыграла Анну Данилину из Казахстана: 7-5, 6-0.

Теннисистки провели на корте почти 1,5 часа. Ястремская реализовала 6 брейкпоинтов из 17, а Данилина - 2 из 6.

Далее Ястремская сыграет против второй сеяной в квалификации Клары Таусон.

Марта Костюк в первом раунде обыграла Эллен Перес из Австралии: 6-4, 3-6, 6-2. Девушки провели на корте около 1,5 часа. Костюк реализовала 5 брейкпоинтов из 8, а австралийка - 3 из 6.

Следующей соперницей Марты Костюк стала француженка Диан Парри.

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