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Украинские спортсмены вылетели из саней на Олимпиаде

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
05.02.2022
20:07
Новость
Олимпиада

Украинские саночники Андрей Мандзий и Антон Дукач допустили ошибки во время первого заезда на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

В одном и поворотов Мадзий не смог удержать равновесие и перевернулся. Это случилось ближе к финишу, поэтом 33-летний спортсмен из Тернополя успел пересечь финишную прямую, сделав это отдельно от снаряда.

Подобная ситуация произошла и с Дукачем. 26-летний львовянин также не смог удержаться на санях до финиша, перевернувшись по ходу заезда.

По итогам первого заезда Дукач стал 25-м, а Мандзий 32-м. Оба спортсмена продолжили выступление во 2-м заезде.

Третий и четвертый заезды (по итогам которого будут определены медалисты) пройдут 6 февраля.

ОИ
ОИ

Также разыгран первый комплект медалей на Олимпиаде-2022.

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