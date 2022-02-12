Украинские спортсмены сделали официальное заявление на Олимпиаде в Пекине

Национальный Олимпийский комитет Украины опубликовал официальное обращение к общественности в связи с обострением ситуации в отношениях с Российской Федерацией.

«Олимпийцы Украины – за мир и ради мира!

Олимпийская сборная Украины, защищающая честь страны на ХХIV зимних Олимпийских играх в Пекине, выражает вместе с родной страной единодушный призыв к миру.

Находясь в тысячах километрах от Родины, мысленно мы с нашими родными и близкими.

Олимпийские игры всегда объединяли людей и несли идеалы мира, единства, дружбы и уважения. Мы верим в лучшее и мирное будущее.

Олимпийское перемирие, которое объявляется накануне каждых Олимпийских игр и принимается Генеральной Ассамблеей ООН, является свидетельством силы единства государств мира ради идеалов мира.

Резолюция «Построение мирного и лучшего мира с помощью спорта и олимпийских идеалов» была поддержана всеми 193 государствами-членами на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года предоставляют реальную возможность использовать силу спорта для дальнейшего развития мира, создания атмосферы мира, развития, устойчивости, терпимости и взаимопонимания.

Мы убеждены, что именно на спортивных аренах и под мирным небом в честной спортивной борьбе должны определяться самые сильные, лучшие, успешные. И именно от этой мирной борьбы получают незабываемые эмоции миллиарды людей более чем в 200 странах мира на 5 континентах Планеты», - говорится в заявлении НОК.

Напомним, что украинский скелетонист Владислав Гераскевич продемонстрировал плакат «No war in Ukraine» после третьего заезда на Олимпиаде в Пекине.

Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Динамо» впервые выиграло серию пенальти в юношеской Лиге УЕФА: экскурс в историю

Экс-тренер сборной Украины: лучше всех на Олимпиаде готова Юлия Джима

Медальный зачет зимних Олимпийских игр по итогам 12 февраля

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.