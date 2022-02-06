Украинские саночники не попали в топ-10 после первых заездов

На Олимпиаде в Пекине стартовали соревнования в санном спорте в двойках среди мужчин. Украину в этом виде спорта представляют Игорь Стахив и Андрей Лисецкий.

По итогам двух заездов украинцы показали 12-й результат. Время из заездов – 1:01.131 и 01:00:837.

Лидирует австрийская пара Томас Штой и Лоренц Коллер – 58.838 и 59.054.

В течение нескольких дней проведут шесть тренировочных заездов, после чего в среду, 9 февраля, будут разыграны медали.

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