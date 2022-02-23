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Украинские футбольные клубы провели патриотичный флешмоб

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
23.02.2022
15:50

Украинские футбольные клубы инициировали флешмоб в соцсетях в поддержку Украины.

«Независимо от того, какие клубные цвета мы защищаем на футбольном поле, мы все являемся украинцами. И в нашей ДНК присутствуют два важнейших цвета, это цвета государственного флага – синий и желтый», – говорится в заявлении «Кривбасса», который и инициировал этот флешмоб.

К нему уже присоединились «Ингулец» и «Полесье». Некоторые клубы разместили свои гербы на фоне украинского флага.

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