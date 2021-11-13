Украинские фигуристы заняли восьмое место на Гран-При в Японии

Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин стали восьмыми в танцах на льду в рамках этапа серии Гран-при в Японии.

Суммарно Назарова и Никитин за две программы набрали 165,38 балла. В ритмическом танце результат украинцев — 66,07 балла, в произвольном — 99,31.

Победителями Гран-при Японии в танцах на льду стали российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, набравшие 215,44 балла.

В октябре Назарова и Никитин выиграли золото на Кубке Виктора Петренко в Одессе, а также стали серебряными призерами Мемориала Дениса Тена в столице Казахстана Нур-Султане.

Фигурное катание. Гран-при Японии. Танцы на льду

1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) – 215,44

2. Мэдисон Чок / Эван Бейтс (США) – 210,78

3. Лайла Фир / Льюис Гибсон (Великобритания) – 191,91

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