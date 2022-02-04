Украинские фигуристы провалили квалификацию на Олимпиаде

4 февраля на Олимпиаде в Пекине состоялись соревнования по фигурному катанию.

Украинцы София Голиченко и Артем Даренский заняли девятое место в короткой программе. Такой же результат продемонстрировали Максим Никитин и Александра Назарова в ритм-танце.

В мужском одиночном катании олимпийскую сборную Украины должен был представить Иван Шмуратно, однако он не смог поучаствовать в соревновании из-за заражения корноавирусом.



Таким образом сборная Украины не сможет продолжить свои выступления в произвольной программе. Наши фигуристы набрали четыре балла. Это на 14 баллов меньше, чем у Италии, которая заняла последнее проходное место.

В текущей таблице лидирует сборная США. Второе место занимает команда ОКР, третье — Китай.

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