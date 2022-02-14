Украинские фигуристы Назарова и Никитин стали 20-ми на Олимпиаде

14 февраля на Олимпийских играх в Пекине разыграли медали в танцах на льду. Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.



Украинская пара Александра Назарова – Максим Никитин стали 20-ми.

Олимпиада-2022. Пекин (Китай). Танцы на льду. Итоговое положение

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 226,98

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (ОКР) – 220,51

3. Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (США) – 218,02

4. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 214,77

5. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 207,05

6. Александра Степанова – Иван Букин (ОКР) – 205,07

7. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 204,78

8. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 199,11

9. Лоуренс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 192,35

10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 191,64

11. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 189,74

12. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай) – 184,42

13. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 181,02

14. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (ОКР) – 179,82

15. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 173,88

16. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 168,32

17. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 167,31

18. Тина Гарабедян – Симон Прю-Сенекаль (Армения) – 167,03

19. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 164,33

20. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 162,87

Произвольный танец

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 136,15

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (ОКР) – 131,66

3. Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (США) – 130,89

4. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 130,63

5. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 124,37

6. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 121,41

7. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 121,26

8. Александра Степанова – Иван Букин (ОКР) – 120,98

9. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 115,19

10. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 115,16

11. Лоуренс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 113,81

12. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай) – 111,01

13. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 108,43

14. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (ОКР) – 108,16

15. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 105,65

16. Тина Гарабедян – Симон Прю-Сенекаль (Армения) – 101,16

17. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 101,10

18. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 97,34

19. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 95,25

20. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 96,99

Также украинка Даяна Ястремская пробилась в основную сетку турнира в Дубае.

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