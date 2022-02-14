Украинские фигуристы Назарова и Никитин стали 20-ми на Олимпиаде

14 февраля на Олимпийских играх в Пекине разыграли медали в танцах на льду. Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
Украинская пара Александра Назарова – Максим Никитин стали 20-ми.
Олимпиада-2022. Пекин (Китай). Танцы на льду. Итоговое положение
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 226,98
2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (ОКР) – 220,51
3. Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (США) – 218,02
4. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 214,77
5. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 207,05
6. Александра Степанова – Иван Букин (ОКР) – 205,07
7. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 204,78
8. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 199,11
9. Лоуренс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 192,35
10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 191,64
11. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 189,74
12. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай) – 184,42
13. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 181,02
14. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (ОКР) – 179,82
15. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 173,88
16. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 168,32
17. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 167,31
18. Тина Гарабедян – Симон Прю-Сенекаль (Армения) – 167,03
19. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 164,33
20. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 162,87
Произвольный танец
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 136,15
2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (ОКР) – 131,66
3. Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (США) – 130,89
4. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 130,63
5. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 124,37
6. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 121,41
7. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 121,26
8. Александра Степанова – Иван Букин (ОКР) – 120,98
9. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 115,19
10. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 115,16
11. Лоуренс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 113,81
12. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай) – 111,01
13. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 108,43
14. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (ОКР) – 108,16
15. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 105,65
16. Тина Гарабедян – Симон Прю-Сенекаль (Армения) – 101,16
17. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 101,10
18. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 97,34
19. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 95,25
20. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 96,99
Также украинка Даяна Ястремская пробилась в основную сетку турнира в Дубае.
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