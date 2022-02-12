Украинские фигуристы квалифицировалась в произвольную программу на Олимпиаде-2022

На Олимпиаде в Пекине стартовали соревнования среди танцевальных пар. Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин за ритм танец получили 65,53.

Этот результат гарантировал украинцам попадание в произвольную программу, которую они представят 14 февраля.

После одной разминки из пяти

1. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 70,32

2. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 68,23

3. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 67,22

4. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 67,08

5. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 65,53

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