Украинские фигуристы квалифицировалась в произвольную программу на Олимпиаде-2022

На Олимпиаде в Пекине стартовали соревнования среди танцевальных пар. Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин за ритм танец получили 65,53.
Этот результат гарантировал украинцам попадание в произвольную программу, которую они представят 14 февраля.
После одной разминки из пяти
1. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 70,32
2. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 68,23
3. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 67,22
4. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 67,08
5. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 65,53
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