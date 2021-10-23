Украинские фанаты устроили драку на «Альянс-Арене»

Матч 15-го тура Второй лиги между «Сумами» и «Перемогой» не доиграли из-за драки, которую устроили прорвавшиеся на матч фанаты.



Встреча состоялась на стадионе «Альянс-Арена» в селе Байрайк Сумской области.

Судья матча София Причина остановила встречу в концовке встречи, когда около поля началась драка. Вероятно, в потасовке был применен газовый баллончик. Также в ситуацию вмешались футболисты, которые попытались успокоить ситуацию.

Эпизод случился после гола «Перемоги», а счет на момент остановки встречи был 2:1 в пользу гостей.

Видео эпизода с дракой на 1.55.16:

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