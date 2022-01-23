Украинские биатлонисты заняли шестое место в эстафете на Кубке мира

Завершилась эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском городе Антхольц-Антерсельве среди мужчин.

Сборная Украины, честь которой защищали Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Артем Прима, заняла шестое место. Наши отстали более чем на 34 секунды от ставшей третьей сборной Германии. Украинских биатлонистов подвела плохая стрельба, ведь они использовали 11 дополнительных патронов.

Победителем эстафеты стала сборная Норвегии, которая более чем на 35 секунд опередила серебряных призеров россиян. Также в пятерку лучших вошли французы и канадцы.

Ранее женская сборная Украины не смогла попасть в топ-10 эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве.

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