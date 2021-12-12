Украинские биатлонисты заняли седьмое место в эстафете

Сегодня состоялась эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

За мужскую сборную Украины бежали Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко. Наша четверка показала седьмой результат. После первого этапа украинцы занимали 11-е место, после второго и третьего — девятое. Поднял команду на седьмое место бежавший последним Антон Дудченко. Украинцы показали третий результат по скорости стрельбы.

Выиграла эстафету сборная Норвегии, от которой наши отстали более чем на две с половиной минуты. Также в тройку лучших попали французы (серебро) и россияне (бронза).

11 декабря женская сборная Украины заняла в эстафете пятое место.

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