Украинские биатлонисты провалили спринт на четвертом этапе Кубка мира

На четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился мужской спринт на дистанции 10 км. Победу в нем одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё. Это золото стало для него первым в текущем сезоне Кубка мира.

Украинцы Тарас Лесюк и Артем Тищенко прошли гонку без промахов, но лишь квалифицировались в персьют, заняв 44 и 53 места соответственно. Еще один украинец Руслан Ткаленко с тремя промахами не попал даже в топ-100.

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 23:30,3 (0 промахов)

2. Эдуард Латыпов (Россия) + 7,2 (0)

3. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) +18,2 (0)

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Украинские биатлонистки не попали в топ-10 гонки преследования в Хохфильцене

Четвертый этап Кубка мира по биатлону: где смотреть

Объявлен состав сборной Украины по биатлону на мужской спринт

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.