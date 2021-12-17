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Украинские биатлонисты провалили спринт на четвертом этапе Кубка мира

Павел Соловей
Павел Соловей
17.12.2021
16:36
Новость
Другие
Биатлон

На четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился мужской спринт на дистанции 10 км. Победу в нем одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё. Это золото стало для него первым в текущем сезоне Кубка мира.

Украинцы Тарас Лесюк и Артем Тищенко прошли гонку без промахов, но лишь квалифицировались в персьют, заняв 44 и 53 места соответственно. Еще один украинец Руслан Ткаленко с тремя промахами не попал даже в топ-100.

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 23:30,3 (0 промахов)

2. Эдуард Латыпов (Россия) + 7,2 (0)

3. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) +18,2 (0)

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