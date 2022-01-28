Украинские биатлонисты провалили спринт на чемпионате Европы

28 января в немецком Арбере в рамках чемпионата Европы по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка. Чемпионом Европы стал норвежец Эрленн Бьонтегор.
Серебряную медаль завоевал россиянин Никита Поршнев, а третье место с одним промахом занял немец Лукас Фратцшер.
Украинские биатлонисты не попали в топ-40. Лучшим в составе нашей команды стал Андрей Доценко, который с двумя кругами штрафа в пассиве занял 41 место.
Результаты гонки
1. Эрленн Бьонтегор (Норвегия) (0+0) 26:39,4
2. Никита Поршнев (Россия) (0+0) +20,6
3. Лукас Фратцшер (Германия) (0+1) +22,9
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41. Андрей Доценко (Украина) (1+1) +2:34,6
55. Виталий Труш (Украина) (2+2) +3:00,6
56. Тарас Лесюк (Украина) (2+2) +3:01,4
61. Руслан Ткаленко (Украина) (3+1) +3:10,5
79. Денис Насыко (Украина) (2+4) +3:58,5
82. Андрей Орлык (Украина) (0+4) +4:04,4
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