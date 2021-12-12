Украинские биатлонистки не попали в топ-10 гонки преследования в Хохфильцене

Сегодня состоялась гонка преследование в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене среди женщин.
Лучший результат среди украинок показала Елена Билосюк, которая финишировала на 13-м месте, отстав более чем на полторы минуты от победительницы норвежки Марте Ульсбю-Ройселанн.
Также в гонке участвовала Юлия Джима, которая из-за семи промахов смогла занять только 49-е место.
В тройку лучших, помимо Ульсбю-Ройселанн, вошли представительница Белоруссии Анна Сола (серебро) и шведка Эльвира Оберг.
Ранее мужская сборная Украины по биатлону заняла седьмое место в эстафете.
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