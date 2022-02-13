Украинские биатлонистки не попали в десятку лучших гонки преследования на Олимпиаде

На Олимпиаде в Пекине завершилась гонка преследования в биатлоне среди женщин.
Лучший результат среди украинок продемонстрировала Юлия Джима, которая финишировала на 13-м месте. Она допустила четыре промаха в стрельбе и отстала две минуты 49 секунд от победительницы. Также честь нашей страны защищали Анастасия Меркушина (25-е место) и Ирина Петренко (55-е место).
Золото завоевала Марте Ульсбю-Ройселанн. Ранее норвежка также стала первой в спринте.
Серебро досталось представительнице Швеции Эльвире Оберг, бронза — еще одной норвежке Тириль Экхофф.
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