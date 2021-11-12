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Украинские арбитры обслужат отборочный матч чемпионата мира

Игорь Яслик
Игорь Яслик
12.11.2021
19:51
Новость
Футбол

Украинская бригада арбитров получила назначение на поединок квалификации чемпионата мира 2022 года.

Сергей Бойко отработает в качестве главного судьи на матче между сборными Турции и Гибралтара в рамках группы G. Его помощниками станут Владимир Володин и Виктор Нижник. Функции четвертого арбитра доверили Виктору Копиевскому. За работу системы ВАР будут отвечать Евгений Арановский и Виктор Матяш.

Сборная Турции в данный момент занимает третье место своей группе с 15-ю очками. Она отстает на два пункта от Норвегии и на четыре пункта — от Нидерландов. Гибралтар ожидаемо замыкает таблицу без зачетных баллов и с восемью поражениями с общей разницей мячей 3:34.

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