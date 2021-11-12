Украинские арбитры обслужат отборочный матч чемпионата мира

Украинская бригада арбитров получила назначение на поединок квалификации чемпионата мира 2022 года.

Сергей Бойко отработает в качестве главного судьи на матче между сборными Турции и Гибралтара в рамках группы G. Его помощниками станут Владимир Володин и Виктор Нижник. Функции четвертого арбитра доверили Виктору Копиевскому. За работу системы ВАР будут отвечать Евгений Арановский и Виктор Матяш.

Сборная Турции в данный момент занимает третье место своей группе с 15-ю очками. Она отстает на два пункта от Норвегии и на четыре пункта — от Нидерландов. Гибралтар ожидаемо замыкает таблицу без зачетных баллов и с восемью поражениями с общей разницей мячей 3:34.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Новая схема от Петракова, Малиновский вернулся: пять главных выводов о матче Украины с Болгарией

Перед вылетом в Боснию сборная Украины проведет две тренировки на НСК «Олимпийский»

Кроме сборной Турции, у Шевченко были предложения из Англии и Бундеслиги

Гендиректор «Черноморца»: вопрос об участии арендованных в матче с «Динамо» ещё решается

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.