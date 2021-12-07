Украинская теннисистка вышла замуж за немецкого спортсмена

Украинская теннисистка Катерина Козлова и немецкий экс-хоккеист Михаэль Байндль стали мужем и женой



Избранником Катерины Козловой стал бывший хоккеист, а ныне тренер, Михаэль «Дино» Байндль. Как пишет немецкая пресса, Козлова познакомилась с 35-летним немецким спортсменом через своего наставника Кристофера Каса, который пригласил Байндля поработать с украинкой в качестве тренера по физической подготовке. У пары начались отношения в 2020 году.

Михаэль завершил свою 15-летнюю карьеру профессионального хоккеиста в 34 года и, имея степень бакалавра как специалист по фитнесу, занимается физической подготовкой других спортсменов. Байндль тренирует хоккейную команд «TEV Miesbach», а также несколько лет играет в теннис и принимает участие в матчах на клубном уровне.

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