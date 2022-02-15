Украинская теннисистка вышла во второй круг турнира в ОАЭ

Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжит свое выступление в основной сетке турнира WTA в ОАЭ. В первом круге соревнований украинка победила Ирину-Камелию Бегу из Румынии.

Теннисистки провели на корте 1 час 59 минут. После поражения в первом сете Ястремская далее до конца матча не отдала сопернице ни одного гейма на своей подаче, а сама выполнила 3 брейка.

Первый круг

Даяна Ястремская (Украина, Q) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – 4:6, 6:2, 6:3

По статистике Tennis Abstract, это вторая в этом году победа Даяны Ястремской в матче, в котором она проиграла стартовый сет. С 2019 года таких побед, учитывая сегодняшнюю, у Ястремской всего четыре.

Далее украинка сыграет против второй ракетки турнира Барборы Крейчиковой из Чехии.

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