Украинская теннисистка вышла в парный финал престижного турнира

18.02.2022
20:45
Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в финал на турнире WTA 500 в Дубае.
В полуфинале украинка с Аленой Остапенко из Латвии обыграла тандем Луция Градецка / Саня Мирза (Чехия / Индия).
Дубай. Полуфинал
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Луция Градецка / Саня Мирза – 2:6, 6:2, 10-7
В субботу в финале Киченок и Остапенко сыграют против вторых сеяных Вероники Кудерметовой (Россия) и Элизе Мертенс (Бельгия).
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Пять фактов об украинской бобслеистке, которая попалась в Пекине на допинге
Украинская теннисистка стартовала с победы в квалификации турнира в Дохе
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.