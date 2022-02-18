Украинская теннисистка вышла в парный финал престижного турнира

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в финал на турнире WTA 500 в Дубае.

В полуфинале украинка с Аленой Остапенко из Латвии обыграла тандем Луция Градецка / Саня Мирза (Чехия / Индия).

Дубай. Полуфинал

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Луция Градецка / Саня Мирза – 2:6, 6:2, 10-7

В субботу в финале Киченок и Остапенко сыграют против вторых сеяных Вероники Кудерметовой (Россия) и Элизе Мертенс (Бельгия).

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