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Украинская теннисистка стартовала с победы в квалификации турнира в Дохе

Павел Соловей
Павел Соловей
18.02.2022
14:30

Украинская теннисистка Марта Костюк победно начала выступления в квалификации турнира WTA 1000 в Дохе. В полуфинале отбора первая сеяная украинка одолела Мубараку аль-Наими из Катара, которой организаторы выдали уайлд-кард.

Теннисистки провели на корте 49 минут.

Следующей соперницей Марты Костюк станет американка Клэр Лю, посеянная под 15-м номером.

Доха. Полуфинал квалификации

Марта Костюк (Украина) – Мубарака аль-Наими (Катар) – 6:1, 6:2

Следующей соперницей украинки станет американка Клэр Лю, посеянная под 15-м номером.

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