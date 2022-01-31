Украинская теннисистка обновила рекорд в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация опубликовала рейтинг после завершения Открытого чемпионата Австралии. На первой строчке укрепилась Эшли Барти, которая уверенно завоевала трофей на кортах Мельбурна. Финалистка Даниэль Коллинс поднялась с 30-й позиции на десятую, обеспечив себе дебют в топ-10 в возрасте 28 лет.

Украинская теннисистка Элина Свитолина добавила две строчки и замыкает топ-15. Ангелина Калинина поднялась на одну позицию и снова немного обновила личный рекорд.

Марта Костюк также прогрессирует и почти вернулась в первую полусотню. Даяна Ястремская продолжает падение, теперь она на 150-м месте, также теряет позиции Катарина Завацкая, которая сейчас не играет.

С новым личным рекордом в парном рейтинге начинает неделю Надежда Киченок – 29 место (+2). В двух шагах от повторения лучшего результата в карьере находится Людмила Киченок – 34 место (+4). Сразу на 25 строчек в парном рейтинге поднялась Марта Костюк – 71 место.

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