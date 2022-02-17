Украинская спортсменка сдала положительный допинг-тест на Олимпиаде

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что у украинской спортсменки Лидии Гунько были обнаружены два запрещенных препарата.
Образец был взят 14 февраля 2022 года во время соревновательного антидопингового контроля на Олимпиаде-2022. 17 февраля 2022 года о результате сообщила аккредитованная WADA лаборатория Пекина.
Гунько временно отстранена до разрешения вопроса в соответствии с правилами WADA.
Украинка имеет право оспорить наложение временного отстранения в Спортивном арбитражном суде и запросить анализ пробы Б.
На Олимпиаде-2022 Гунько показала 20-й результат в монобобе.
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