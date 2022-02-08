Украинская сноубордистка рассказала о стрессе перед стартом в Пекине

Украинка Аннамари Данча не смогла попасть в 16 участниц 1/8 финала по итогам квалификации в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине.

Олимпиада в Пекине стала для украинской сноубордистки уже четвертой в карьере. Ее лучшим результатом было 16 место на Играх в Ванкувере в 2010 году. На Игры-2022 Аннамари ехала со стремлением улучшить этот результат, сообщает 24 канал.

Но не было известно, сможет ли она вообще стартовать и за несколько минут до начала квалификации украинку чуть не сняли со стартового протокола. В итоге Данча закончила соревнование на 26-м месте.

Данча вовремя не вышла на старт. Украинскую спортсменку не пускали якобы из-за положительного теста на коронавирус. По словам сноубордистки, в преддверии основного старта она получила несколько негативных тестов и была допущена к соревнованиям.

Аннамари оперативно связалась с шефом украинской миссии Анной Сорокиной, которая позвонила по телефону представителю Международного олимпийского комитета. Благодаря реакции штаба удалось отстоять права украинской спортсменки.

«Мне за 5 минут до выхода сказали, что я допущена. Я собралась как могла. Проехала я слабо, когда увидела время – ужаснулась. Но во второй попытке думаю гораздо лучше», – сказала сноубордистка в интервью «Суспільне Спорт».

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