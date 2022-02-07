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Украинская слаломистка Шепиленко: одна моя мечта уже сбылась

Игорь Яслик
Игорь Яслик
07.02.2022
15:41
Новость
Олимпиада

Украинка Анастасия Шепиленко, попавшая в топ-40 соревнований по гигантскому слалому на Олимпиаде, поделилась впечатлениями от своего выступления.

«Это большая часть представлять нашу страну. К этим соревнованиям морально готовилась так, как будто это обычный старт. Так было легче проехать трассу на том уровне, на котором я езжу все соревнования и тренировки. Мне есть, где прибавлять. Понимаю свой уровень в международном рейтинге, поэтому на медали сильно не рассчитывала.

Одна моя мечта уже сбылась: попасть на Олимпийские Игры. Это, наверное, мечта каждого ребенка.

Я тренировала супергигант. По слалому-гиганту у нас маловато тренировок получилось, поэтому будет настраиваться на супергигант, а также будем стартовать в слаломе», — сказала Шепиленко в интервью «Суспильному».

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