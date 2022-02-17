Украинская лыжница объявила о завершении карьеры после положительной допинг-пробы

Украинская лыжница Валентина Каминская в своем Instagram-аккаунте прокомментировала новость о своей положительной допинг-пробе.



«Дорогие друзья! Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу. Просто не верю. Звучит банально, но я никогда бы намеренно не принимала такие вещества. Это не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена. К моему огромному сожалению, я не смогу собрать доказательную базу, чтобы побороться за правду. Поэтому мне остается только пережить это испытание и надеяться, что мне не дадут «вышку» за это преступление, которого я не совершала. Чувствую себя как злодей, который совершил что-то ужасающее, но сам не понял как. Всем, кто сейчас рядом со мной на этом тяжелейшем жизненном этапе я очень благодарна! Берегите здоровье и будьте счастливы!

Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило о положительной допинг-пробе украинской лыжницы Валентины Каминской.

В допинг-пробе были найдены запрещенные вещества местеролон, метилгексанамин и гептаминол. Проба была взята 10 февраля во время Олимпийских игр в Пекине.

Каминская участвовала за Беларусь в Олимпиадах в 2014 и 2018 годах, лучший личный результат – 45-е место в гонке на 30 км в Пхенчхане.

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