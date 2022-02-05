Украинская лыжница финишировала на Олимпиаде с окровавленным лицом

Украинская лыжница Виктория Олех финишировала с окровавленным лицом в скиатлоне на Олимпиаде-2022.



О том, что произошло с Олех на данный момент информации нет.

Украинка показала 60-й результат, отстав от победительницы Терезы Йохауг на 10 минут 42 секунды.

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