Фрибет 3000 UAH
Олимпиада в Пекине 2022 Антверпен — Киев-Баскет Украина — Испания: где смотреть Winter Cup 2022: трансляции матчей
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Олимпиада

Украинская лыжница финишировала на Олимпиаде с окровавленным лицом

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
05.02.2022
12:38
Новость
Олимпиада

Украинская лыжница Виктория Олех финишировала с окровавленным лицом в скиатлоне на Олимпиаде-2022.

О том, что произошло с Олех на данный момент информации нет.

Олех

Украинка показала 60-й результат, отстав от победительницы Терезы Йохауг на 10 минут 42 секунды.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Разыгран первый комплект медалей на Олимпиаде-2022
Разыгран первый комплект медалей на Олимпиаде-2022

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи