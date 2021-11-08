Украинская команда Natus Vincere выиграла престижный турнир по CS:GO

В финале престижного турнира по CS:GO — PGL Major Stockholm 2021 украинская команда победила европейцев G2 со счетом 2:0.

До этого в плей-офф «Рожденные побеждать» в четвертьфинале оказались сильнее французов Team Vitality (2:0), а в полуфинале выиграли у российской команды Gambit (2:0).

Natus Vincere заработали один миллион долларов и стали первой командой в истории, выигравшей мейджор без единой проигранной карты.

NAVI – украинский клуб, и состав пополам состоит из русских и украинских игроков: трое игроков из России, двое и тренер – из Украины.

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