Украинская гимнастка Ризатдинова обвинила Россию в нечестной конкуренции

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова рассказала о конкуренции в художественной гимнастике. Украинка отметила, что российским спортсменкам сходили с рук допущенные ошибки.

«В нашем виде спорта, как правило, первое и второе место занимает Россия, а человек пять борются за несчастную бронзу. Искренне могу сказать, что российские гимнастки действительно сильные, они реально очень сильные. Но!

Если допускают ошибки россиянки, им это почему-то сходит с рук. Если Украина или любая другая страна допустит ошибку, то это все, какая тут медаль, ты же допустила ошибку. А почему-то российские гимнастки, если они даже допускают ошибку, стоят на пьедестале, хотя это нонсенс!

И мы можем эту линию четко проследить с 2000 года. Еще когда Кабаева потеряла обруч и стала третьей. Окей, она была супер, она — это эпоха, но была допущена ошибка, а она становится третьей.

Российские гимнастки — очень сильные, это правда, никто ничего не говорит. Но классно, когда идет честная и здоровая конкуренция», — сказала Ризатдинова в эфире YouTube-канала «Остров».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Ризатдинова: россияне меня прокляли много раз

«Не самые последние футболисты приезжают в Венгрию». Фаворов – о победе в чемпионате и украинцах

Украина сыграет с Россией в полуфинале: пять фактов о возвращении наших в элиту европейского футзала

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.