Фрибет 3000 UAH
Олимпиада в Пекине 2022 Украина — Испания: ставки и коэффициенты «Динамо» Киев — «Рудар»: где смотреть Украина — Испания: где смотреть Winter Cup 2022: трансляции матчей
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Другие
  4. Фигурное катание

Украинская фигуристка в короткой программе заняла 7-е место

Павел Соловей
Павел Соловей
06.02.2022
09:37
Новость
Другие
Фигурное катание

На Зимней Олимпиаде в Пекине состоялись соревнования фигуристок, которые откатали короткую программу для командного зачета. Украинка Анастасия Шаботова показала 7-й результат и принесла команде 4 балла.

Лучший результат показала представительница Олимпийского комитета России Камила Валиева, которая принесла 10 очков своей команде.

В командном зачете лидирует ОКР (36 баллов), на втором месте США (34), на третьей позиции Япония (29).

Украина и Германия набрали по 8 баллов и находятся на последних местах командного зачета.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Сборная Норвегии возглавила медальный зачет Олимпиады
Сборная Норвегии возглавила медальный зачет Олимпиады
Украинские спортсмены вылетели из саней на Олимпиаде
Украинские спортсмены вылетели из саней на Олимпиаде
Гливинский: российские журналисты провоцируют украинских олимпийцев в Пекине
Гливинский: российские журналисты провоцируют украинских олимпийцев в Пекине

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи