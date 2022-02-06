Украинская фигуристка в короткой программе заняла 7-е место

На Зимней Олимпиаде в Пекине состоялись соревнования фигуристок, которые откатали короткую программу для командного зачета. Украинка Анастасия Шаботова показала 7-й результат и принесла команде 4 балла.

Лучший результат показала представительница Олимпийского комитета России Камила Валиева, которая принесла 10 очков своей команде.

В командном зачете лидирует ОКР (36 баллов), на втором месте США (34), на третьей позиции Япония (29).

Украина и Германия набрали по 8 баллов и находятся на последних местах командного зачета.

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