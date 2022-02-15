Украинская фигуристка не квалифицировалась в произвольную программу Олимпиады-2022

15.02.2022
15:37
15 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине проходит женская короткая программа.
Украинская фигуристка Анастасия Шаботова не квалифицировалась в произвольную программу. Она упала во время прыжка и набрала 48,68 балла.
Добавим, что украинка Ольга Микутина, представляющая Австрию, прошла квалификацию в произвольную программу с результатом 64,14.
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