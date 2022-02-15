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Украинская фигуристка не квалифицировалась в произвольную программу Олимпиады-2022

Павел Соловей
Павел Соловей
15.02.2022
15:37

15 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине проходит женская короткая программа.

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова не квалифицировалась в произвольную программу. Она упала во время прыжка и набрала 48,68 балла.

Добавим, что украинка Ольга Микутина, представляющая Австрию, прошла квалификацию в произвольную программу с результатом 64,14.

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