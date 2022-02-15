Украинская фигуристка не квалифицировалась в произвольную программу Олимпиады-2022

15 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине проходит женская короткая программа.

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова не квалифицировалась в произвольную программу. Она упала во время прыжка и набрала 48,68 балла.

Добавим, что украинка Ольга Микутина, представляющая Австрию, прошла квалификацию в произвольную программу с результатом 64,14.

Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Украинцы допущены до квалификации в мужской акробатике на Олимпиаде-2022

Гробак одержал победу в лыжном двоеборье на Олимпиаде-2022, Мазурчук – 32-й

Украинец пробился в финал в лыжной акробатике на Олимпиаде-2022

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.