Украинская бобслеистка завоевала историческую лицензию на Олимпиаду

Украинская бобслеистка Лидия Гунько завоевала первую в истории Украины олимпийскую лицензию в монобобе.



Лицензию украинка получила через Всемирную серию. Путевки в Пекин получат представительницы 16 стран (4 страны могут получить 2 лицензии и еще 12 стран по 1-й).

Гунько в общем зачете Всемирной серии стала 31-й, что и позволило ей квалифицироваться на Олимпиаду.

Отметим, что женский монобоб будет впервые представлен в программе Олимпийских Игр.

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