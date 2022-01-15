Украинская бобслеистка завоевала историческую лицензию на Олимпиаду

15.01.2022
20:18
Новость
Другие
Украинская бобслеистка Лидия Гунько завоевала первую в истории Украины олимпийскую лицензию в монобобе.
Лицензию украинка получила через Всемирную серию. Путевки в Пекин получат представительницы 16 стран (4 страны могут получить 2 лицензии и еще 12 стран по 1-й).
Гунько в общем зачете Всемирной серии стала 31-й, что и позволило ей квалифицироваться на Олимпиаду.
Отметим, что женский монобоб будет впервые представлен в программе Олимпийских Игр.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.