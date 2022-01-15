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Украинская бобслеистка завоевала историческую лицензию на Олимпиаду

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
15.01.2022
20:18
Новость
Другие

Украинская бобслеистка Лидия Гунько завоевала первую в истории Украины олимпийскую лицензию в монобобе.

Лицензию украинка получила через Всемирную серию. Путевки в Пекин получат представительницы 16 стран (4 страны могут получить 2 лицензии и еще 12 стран по 1-й).

Гунько в общем зачете Всемирной серии стала 31-й, что и позволило ей квалифицироваться на Олимпиаду.

Отметим, что женский монобоб будет впервые представлен в программе Олимпийских Игр.

Бобслей

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