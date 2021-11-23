Украинская боец ММА: я ела вонючую курицу и жила в уборной

30-летняя украинская боец ММА Марина Мороз (10-3, 1 КО) рассказала о трудностях, которые ей пришлось пережить в жизни. Мороз выступает в UFC.

«Раньше у меня не было денег, чтобы купить хорошую еду, я ела яйца за 70 центов, вонючую курицу, жила в уборной. А какие трудности вам пришлось пережить в жизни?» — написала Марина в своем инстаграме.

Свой последний бой Мороз провела 14 марта 2020 года. Украинка победила бразильянку Майру Буэно Силву единогласным решением судей.

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