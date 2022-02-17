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Украинская биатлонистка вышла из карантина на Олимпиаде

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
17.02.2022
17:03

Биатлонистка сборной Украины Дарья Блашко сумела выполнить условия для выхода из карантина и присоединилась к команде на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Произошло это уже слишком поздно для того, чтобы на дебютных Играх спортсменка смогла принять участие хотя бы в одной гонке. В пятницу в Пекине пройдут два масс-старта и на этом программа Олимпиады-2022 у биатлонистов будет завершена.

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