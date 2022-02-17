Украинская биатлонистка вышла из карантина на Олимпиаде

17.02.2022
17:03
Биатлонистка сборной Украины Дарья Блашко сумела выполнить условия для выхода из карантина и присоединилась к команде на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Произошло это уже слишком поздно для того, чтобы на дебютных Играх спортсменка смогла принять участие хотя бы в одной гонке. В пятницу в Пекине пройдут два масс-старта и на этом программа Олимпиады-2022 у биатлонистов будет завершена.
Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Женская сборная Канады по хоккею выиграла Олимпиаду
Женский масс-старт на Олимпиаде перенесен на другой день
Родители Абраменко прокомментировали успех сына на Олимпиаде
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.