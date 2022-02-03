Украинская биатлонистка попала в топ-20 спринта на этапе Кубка IBU

3 февраля в чешском Нове-Место стартовал шестой этап Кубка IBU по биатлону. В женском спринте победа досталась французской биатлонистке Каролин Коломбо.

Лучшей среди украинок стала Ольга Абрамова, которая финишировала на 19-м месте.

Спринт. Женщины

1. Каролин Коломбо (Франция) (0+0) 18:59,0

2. Анна Гандлер (Австрия) (0+0) +39,0

3. Лариса Куклина (Россия) (0+0) +40,7

...

19. Ольга Абрамова (Украина) (0+1) +1:32,6

24. Валерия Дмитренко (Украина) (0+0) +1:44,3

27. Юлия Журавок (Украина) (1+0) +1:51,7

DNS. Анастасия Меркушина (Украина)

DNS. Вита Семеренко (Украина)

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