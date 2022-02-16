Украинская биатлонистка Меркушина рассказала о героизме Билосюк

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина поделилась впечатлениями от выступления нашей сборной в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Безусловно, на каждую гонку настраиваемся максимально. Даже когда нет сил, то нужно бороться. Сегодня хотели соревноваться за первые установки. Тактика была идти именно на них, закрывать «нули».

Для достижения высоких результатов на трассе олимпийского Пекина нужно работать, работать и работать.

В сегодняшней гонке Елена Билосюк для меня герой. После длительной изоляции в Пекине она вышла на старт и как настоящий боец сделала дело. Шла до последнего! Браво», — сказала Меркушина в интервью «Суспильному».

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