Украинская биатлонистка будет нести флаг Украины на церемонии закрытия Олимиады

20 февраля в Пекине на стадионе «Птичье гнездо» состоится торжественная церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022.

Флаг Украины во время «Парада наций» будет нести олимпийская чемпионка-2014, чемпионка мира, капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Белосюк (Подгрушная).

Из-за перенесенного COVID-19 опытная биатлонистка смогла в Пекине-2022 выйти на старт только в одной гонке — женской эстафете.

«Это уже мои четвертые Олимпийские игры, и я впервые попадаю на церемонию закрытия. Очень рада и горда, что имею честь нести флаг Украины. Горжусь этим и хочу поблагодарить всех болельщиков, всех украинцев, которые поддерживали нас до последнего. Спасибо".

Ранее экс-главный тренер национальной сборной Украины, заслуженный тренер Украины Игорь Починок поделился своими впечатлениями о выступлении «стреляющих лыжников» на Играх в Пекине.

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