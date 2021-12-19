Украинки завоевали золотые медали на чемпионате мира по волейболу

В Таиланде прошел чемпионат мира по пляжному волейболу среди спортсменов до 21 года.



19-летние украинки Ангелина Хмель и Татьяна Лазаренко завоевали золото турнира. На групповом этапе наши спортсменки выиграли все матчи и вышли в плей-офф с первого места.

В финале украинки обыграли испанок со счетом 2:1 (21:17, 18:21, 17:15).

Это вторая победа Украины на чемпионате U21 по пляжному волейболу. В 2011 году золото выиграли Сергей Попов и Валерий Самодай, в женском турнире – это первая медаль в истории.

Для Хмель и Лазаренко это вторая медаль на уровне юниорских чемпионатов мира. Ранее они выиграли бронзу на чемпионате мира U19.

Также украинец Беринчик победил россиянина Чаниева.



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