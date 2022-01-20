Украинки вышли во второй круг парного разряда на Australian Open

Состоялся матч первого раунда турнира серии «Большого шлема» Australian Open в парном разряде.
Украинский дуэт Марты Костюк и Даяны Ястремской в трех сетах одолел соперниц из США Кэтрин Макнелли и Кори Гауфф, которые были сеянными под восьмым номером — 5:7, 6:4, 7:5. Изнурительный поединок длился два часа 23 минуты.
Ранее Марта Костюк второй раз в карьере вышла в третий круг Australian Open в одиночном разряде.
А вот Даяна Ястремская вылетела из турнира в первом же раунде, снявшись с матча из-за полученного повреждения.
Australian Open, парный разряд, первый круг
Марта Костюк (Украина)/Даяна Ястремская (Украина) — Кэтрин Макнелли (США)/Кори Гауфф (США) – 5:7, 6:4, 7:5
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