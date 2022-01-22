Украинки сыграют в 1/8 финала парного турнира Australian Open

Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская вышли в третий раунд на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.

В поединке второго раунда украинки победили тандем Жасмин Паолини (Италия) / Хизер Уотсон (Великобритания).

Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. В каждом из сетов украинки сделали по два брейка и проиграли по одной своей подаче.

Australian Open 2022

Женщины. Парный разряд. Второй раунд

Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) – Жасмин Паолини (Италия) / Хизер Уотсон (Великобритания) – 6:4, 6:3

Следующими соперницами украинок станут девятые сеяные Кэролайн Доулхайд из США и австралийка Сторм Сандерс.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Ястремская обыграла лидера посева в финале квалификации турнира в Австралии

Australian Open: Костюк пробилась во второй круг, Ястремская снялась досрочно

Топ-10 красоток Открытого чемпионата Австралии

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.