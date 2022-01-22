Украинки сыграют в 1/8 финала парного турнира Australian Open

Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская вышли в третий раунд на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.
В поединке второго раунда украинки победили тандем Жасмин Паолини (Италия) / Хизер Уотсон (Великобритания).
Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. В каждом из сетов украинки сделали по два брейка и проиграли по одной своей подаче.
Australian Open 2022
Женщины. Парный разряд. Второй раунд
Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) – Жасмин Паолини (Италия) / Хизер Уотсон (Великобритания) – 6:4, 6:3
Следующими соперницами украинок станут девятые сеяные Кэролайн Доулхайд из США и австралийка Сторм Сандерс.
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