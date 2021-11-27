Украинки провалили стартовую гонку Кубка Мира по биатлону

Сегодня в шведском городе Эстерсунде стартовал Кубок Мира по биатлону.

В индивидуальной гонке приняли участие четыре украинские биатлонистки. Никому из них не удалось попасть на пьедестал.

Лучший результат у наших продемонстрировала Валентина Семеренко, которая заняла 17-е место. Она отстала более чем на три минуты от победительницы чешки Маркеты Давидовой.



Юлия Джима заняла 22-е место. Анастасия Меркушина финишировала 71-й, а Екатерина Бех даже не попала в сотню лучших — ее результат оказался 107-м.

В тройку лучших, помимо выигравшей гонку Маркеты Давидовой, попали австрийка Лиза-Тереза Хаузер и представительница Германии Дениз Херманн.

Ранее Анастасия Меркушина объяснила свою неудачу в стартовой гонке Кубка Мира по биатлону.

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