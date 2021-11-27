Украинки провалили стартовую гонку Кубка Мира по биатлону

Сегодня в шведском городе Эстерсунде стартовал Кубок Мира по биатлону.
В индивидуальной гонке приняли участие четыре украинские биатлонистки. Никому из них не удалось попасть на пьедестал.
Лучший результат у наших продемонстрировала Валентина Семеренко, которая заняла 17-е место. Она отстала более чем на три минуты от победительницы чешки Маркеты Давидовой.
Юлия Джима заняла 22-е место. Анастасия Меркушина финишировала 71-й, а Екатерина Бех даже не попала в сотню лучших — ее результат оказался 107-м.
В тройку лучших, помимо выигравшей гонку Маркеты Давидовой, попали австрийка Лиза-Тереза Хаузер и представительница Германии Дениз Херманн.
Ранее Анастасия Меркушина объяснила свою неудачу в стартовой гонке Кубка Мира по биатлону.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.