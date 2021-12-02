Украинки провалили спринт на втором этапе Кубка мира по биатлону

В шведском Эстерсунде состоялся женский спринт второго этапа Кубка мира по биатлону. Украину представляли Елена Билосюк, Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко и Дарья Блашко.
Лучшей среди украинок стала Юлия Джима, которая показала 19-й результат.
Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер одержала победу в спринтерской гонке. Спортсменка не допустила ни единого промаха. Второй к финишу пришла шведка Эльвира Эберг, которая с двумя промахами отстала на 12,5 секунды. Замкнула тройку белоруска Анна Сола, допустившая один промах.
Кубок мира. 2-й этап. Женщины. Спринт
1. Лиза Тереза Хаузер (0+0) 19:30,2
2. Эльвира Карин Эберг (1+1) +12,5
3. Анна Сола (0+1) +14,4
…
19. Юлия Джима (0+1) +59,6
49. Дарья Блашко (0+1) +1:50,7
60. Валя Семеренко (0+1) +2:04,9
66. Елена Билосюк (0+2) +2:18,6
77. Вита Семеренко (1+0) +2:31,9
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