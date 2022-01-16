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Украинки провалили гонку преследования на этапе Кубке мира в Рупольдинге

Павел Соловей
Павел Соловей
16.01.2022
14:26
Новость
Другие
Биатлон

В Рупольдинге (Германия) прошла женская гонка преследования в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Победительницей стала лидер общего зачета Кубка мира норвежка Марте Рёйселанд.

Второй финишировала представительница Швеции Эльвира Эберг. Тройку призеров замкнула ещё одна шведка Ханна Эберг.

Лидер сборной Украины Юлия Джима финишировала 24-й, у Ирины Петренко 33-я итоговая позиция, а Валентина Семеренко не стартовала.

Результаты гонки

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) (0+0+0+0) 30:55,0

2. Эльвира Карин Эберг (Швеция) (1+1+0+0) +20,8

3. Ханна Эберг (Швеция) (0+0+0+1) +32,4

...

24. Юлия Джима (Украина) (1+1+0+1) +2:37,3

33. Ирина Петренко (Украина) (0+0+1+0) +3:05,7

DNS. Валентина Семеренко (Украина)

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