Украинки не попали в топ-20 индивидуальной гонки на чемпионате Европы по биатлону

В немецком Арбере прошел первый соревновательный день Открытого чемпионата Европы по биатлону.
Состоялась женская индивидуальная гонка. Лучший результат среди украинок продемонстрировала Валентина Семеренко, занявшая 21-е место. Также из наших биатлонисток в гонке приняли участие Анастасия Меркушина (30-е место), Ольга Абрамова (37-е), Юлия Журавок (40-е), Вита Семеренко (42-е), Валерия Дмитренко (60-е) и Екатерина Бех (65-е).
Победительницей стала россиянка Евгения Буртасова. Серебро завоевала норвежка Марте Йоханесен, бронзу — немка Янина Хеттих.
Ранее был утвержден состав женской сборной Украины по биатлону на Олимпиаду в Пекине.
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