Украинки не попали в число 50-ти лучших в классической лыжной гонке на Олимпиаде

На Олимпиаде в Пекине завершилась женская лыжная гонка с раздельным стартом на 10 километров в классическом стиле.

Золотую медаль выиграла представительница Норвегии Тереза Йохауг. Она опередила на 0,4 секунды Кертту Нисканен из Финляндии, которой досталось серебро. Бронзовую медаль завоевала еще одна представительница Финляндии Криста Пярмакоски.

Честь сборной Украины в этом соревновании защищали три лыжницы. Лучший результат среди них показала Марина Анцибор, занявшая 58-е место с отставанием в четыре с половиной минуты от Терезы Йохауг. Украинка Виктория Алех показала 76-й результат, еще одна наша соотечественница Валентина Каминская финишировала на 79-м месте.

Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Брынзак: у сборной Украины для эстафеты есть только три здоровых биатлонистки

Украинский горнолыжник Ковбаснюк попал в топ-15 соревнований на Олимпиаде

Сборную Украины по фристайлу не допустили к командному турниру на Олимпиаде

Украинец Шмуратко вошел в топ-25 соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.